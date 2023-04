Frau gab sich als Staatsanwältin in NÖ aus: 100.000 Euro erbeutet

In Niederösterreich ist eine 86-Jährige zum Opfer des sogenannten Kautionstricks geworden. Polizeiangaben vom Freitag zufolge übergab die betagte Frau in Baden Schmuck, Münzen und Bargeld im Gesamtwert von rund 100.000 Euro an eine falsche Staatsanwältin. Hintergrund war, dass der Seniorin ein schwerer Verkehrsunfall ihrer Tochter vorgegaukelt wurde. Gefordert wurde in dem Zusammenhang per Telefon eine hohe Kautionsleistung.

Kaution gegen Inhaftierung

Zunächst hatte die 86-Jährige Mittwochmittag eine weinerlich und verzweifelt klingende Frau am Apparat, die sich als ihre Tochter ausgab. Berichtet wurde von einem verursachten Crash mit Todesfolge. Später übernahm eine angebliche Staatsanwältin das Telefonat. Der Tenor: Eine hohe Kaution müsse her, ansonsten werde die Tochter inhaftiert.