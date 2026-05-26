Amstettner Unternehmen holt sich Award für bestes Franchise-System

Nachdem die Immobilien-Gruppe Remax Anfang Mai über das mit Abstand erfolgreichste Geschäftsjahr 2025 jubelte, gab es wenige Wochen später den nächsten Grund zum Feiern: Die Immobilien-Kette mit der Österreich-Zentrale in Amstetten wurde mit dem Award für das beste Franchise-System 2026 ausgezeichnet.

Im feierlichen Ambiente und im Rahmen der Feier zum 40-jährigen Bestehen des Österreichischen Franchise-Verbandes (ÖFV) auf der Burg Perchtoldsdorf wurden die Preise für besondere Franchising-Leistungen verliehen. Das sehr auf die menschlichen Akteure konzentrierte Remax-Erfolgskonzept war bereits 2012 und 2018 als bestes in Österreich anerkannt worden. Nominierungen für die Top drei gab es dazwischen immer wieder.

Maklernetzwerk

Durch Franchising bekommen unternehmerisch denkende Menschen die Chance, ein eigenes Unternehmen zu gründen und aufzubauen, ohne "das Rad neu erfinden" zu müssen. Franchise-Nehmer bei Remax können sich auf das stärkste und größte Makler-Netzwerk Österreichs stützen. Teamarbeit und Zugriff auf umfassende Ausbildung und kompaktes Know-how lässt jedes Netzwerkmitglied profitieren. Mittlerweile umfasst das Remax-Netzwerk 900 Mitglieder, die durch die Franchisezentrale in Amstetten unterstützt werden.

Umsatzplus

Ein Plus von 20 Prozent im Vorjahr gegenüber dem bislang erfolgreichsten Jahr 2024 sei kein Einzelerfolg, sondern "das Ergebnis vieler Einzelner, die gemeinsam an einem Strang ziehen und auch in herausfordernden Zeiten Chancen statt Hindernisse sehen", sagt Bernhard Reikersdorfer, Managing Director von Remax Austria.