Heimischer Franchise-Boom: Umsatz steigt auf 12,4 Milliarden Euro

Über gute Nachrichten darf sich die Franchise-Branche freuen: Sie trotzt der Wirtschaftskrise und wächst munter weiter. Das zeigt eine aktuelle Befragung des Österreichischen Franchise-Verbands (ÖFV). Rund 510 Franchise-Systeme mit 12.800 Standorten und 95.600 Beschäftigten erwirtschaften insgesamt 12,4 Milliarden Euro Umsatz. „Eine halbe Milliarde mehr als in der vergangenen Erhebung 2023“, wie Martin Zagler, Präsident des ÖFV, anmerkt.

„Die Stimmung unter den Franchise-Unternehmern ist auch mit Blick auf 2026 positiv. 79 Prozent der Franchise-Systeme erwarten kommendes Jahr ein Umsatzwachstum. 76 Prozent erwarten gleichbleibende oder steigende Gewinne“, ergänzt Katarina Drevenakova, Generalsekretärin beim ÖFV. Was die Franchise-Systeme so erfolgreich macht?