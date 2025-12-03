Trotz Krise

Heimischer Franchise-Boom: Umsatz steigt auf 12,4 Milliarden Euro

Wie Franchise-Systeme in Österreich die Krise überwinden und weiter wachsen.
Über gute Nachrichten darf sich die Franchise-Branche freuen: Sie trotzt der Wirtschaftskrise und wächst munter weiter. Das zeigt eine aktuelle Befragung des Österreichischen Franchise-Verbands (ÖFV). Rund 510 Franchise-Systeme mit 12.800 Standorten und 95.600 Beschäftigten erwirtschaften insgesamt 12,4 Milliarden Euro Umsatz. „Eine halbe Milliarde mehr als in der vergangenen Erhebung 2023“, wie Martin Zagler, Präsident des ÖFV, anmerkt.

„Die Stimmung unter den Franchise-Unternehmern ist auch mit Blick auf 2026 positiv. 79 Prozent der Franchise-Systeme erwarten kommendes Jahr ein Umsatzwachstum. 76 Prozent erwarten gleichbleibende oder steigende Gewinne“, ergänzt Katarina Drevenakova, Generalsekretärin beim ÖFV. Was die Franchise-Systeme so erfolgreich macht?

Der klare Vorteil der Franchise Systeme

Unternehmen, die in Franchise-Systemen organisiert sind, sind stabiler und können besser bei kleinen Aufwärtsbewegungen mitmachen, meint Zagler. Das hat unterschiedliche Gründe: „Ihre Stärke ist die Zentrale. Sie ist dazu da, um Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln und in IT, Digitalisierung sowie KI zu investieren.“ Das wird dann auf die Franchise-Partner ausgerollt. „Diese Arbeitsteilung ist in volatilen Zeiten ein Vorteil. Als Franchise-Partner ist man zwar selbstständig, aber man muss nicht alles alleine machen.“ Viele Aufgaben werden von der Zentrale übernommen, was Ressourcen für das Wesentliche schafft.

Die drei größten Hürden des Franchisings

Herausforderungen bleiben ihnen aber dennoch nicht erspart. Unter anderem werde laut Zagler die Finanzierung von neuen Franchise-Partnern und Zentralen sowie die Suche nach Franchise-Partnern zunehmend schwieriger. Auch die permanente Weiterentwicklung und Anpassung der Geschäftsmodelle seien ein großes Thema.

