Frachtkapitän verschwand im Indischen Ozean

Das ist alles extrem ominös“, sagt Swante Domizlaff von der deutschen Reederei Claus-Peter Offen. „Die See war ruhig, es gab keinen Sturm. Es ist für uns ein vollständiges Rätsel.“ Seit Montag liegt die Santa Felicita in Hamburg vor Anker. Der Kapitän des 184 Meter langen Containerschiffes ist nicht an Bord. Mathias T. aus Laa an der Thaya ( Niederösterreich) verschwand in der Nacht auf den 20. November mitten im Indischen Ozean, irgendwo östlich der Insel Mauritius, bestätigt Martin Weiss, Sprecher des Außenamtes in Wien.