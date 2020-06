FPÖ will mit den Roten ins Bett

Der Mann an der Spitze sitzt trotz historischen Stimmenverlusts von knapp 24 Prozent fest im Sattel. Nachdem sich die SPÖ Donnerstagabend mit 16 zu elf Stimmen für Bürgermeister Gerhard Frauenberger ausgesprochen hat, beginnt die Partnersuche. Viele Möglichkeiten dürften die Sozialdemokraten jedoch nicht haben. Derzeit ist nur Wahlsieger FPÖ an einer Koalition interessiert. Kommt also bald Rot-Blau?

"Wir können uns vorstellen mit der SPÖ zusammenzuarbeiten", meint FPÖ-Spitzenkandidat Johann Ertl, der den Vizebürgermeister stellen will. Frauenberger sei der Partner der Wahl. Allerdings nicht um jeden Preis, man spreche auch mit anderen. "Wir wollen auch unsere Politik umsetzen".