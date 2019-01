FPÖ schießt sich wieder auf den Künstler Hermann Nitsch ein

Im Bericht des Rechnungshofes wird nun darauf verwiesen, dass die Landesregierung in ihrer Stellungnahme zugesagt habe, die Empfehlungen umzusetzen. Etwa die Forderung nach einer „zweckmäßigen und wirtschaftlichen Vereinbarung, die dem Land NÖ die erforderlichen Werke zur repräsentativen Darstellung des Gesamtwerks des Künstlers auf Dauer sichert“. Diese fehle bislang.

Allerdings wird in dem Bericht auch darauf verwiesen, dass die Förderungen und Investitionen „positive ökonomische Effekte“ auslösen würden, „wie Studien belegten“. Auf diesen Punkt verweist ÖVP-Kultursprecher René Lobner: „Man kann zum Künstler und seinen Werken stehen, wie man möchte, aber Fakt ist, dass er weltweit anerkannt ist, die Besucherzahlen steigen und jeder investierte Euro das eineinhalbfache an Wertschöpfung auslöst.“ Zudem übersteige der Schätzwert an Dauerleihgaben die Fördersumme um rund 700.000 Euro. Was Lobner in Richtung des FPÖ-Klubobmannes anmerkt: Der Bericht wäre in der Landesregierung „zustimmend zur Kenntnis genommen“ worden. Auch mit der Stimme des FPÖ-Landesrates Gottfried Waldhäusl.