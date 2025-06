Ex-Jagdkommandosoldat wird FPÖ-Landtagsabgeordneter in NÖ

Neben seiner militärischen Laufbahn schloss Fiedler 2018 ein Doktoratsstudium in „Interdisciplinary Legal Studies“ ab und veröffentlichte ein Fachbuch zum Thema Ausbildungsunterstützung fremder Streitkräfte. Politisch war Fiedler bereits ab 2019 als stellvertretender Obmann der FPÖ Neunkirchen aktiv und trat 2020 als Spitzenkandidat bei den Gemeinderatswahlen an.

Auslandseinsätze in Bosnien , Kosovo , Syrien und Afghanistan prägten seine Laufbahn ebenso wie sein Engagement im internationalen „Eurocorps“-Hauptquartier in Straßburg, wo er zuletzt als Teamleader in der französisch geführten Planungsabteilung tätig war.

Der 47-jährige Brenner ist gelernter Elektriker, arbeitet als Servicetechniker und ist seit 15 Jahren in der Kommunalpolitik aktiv. Seit 2023 bekleidet er das Amt des Stadtrats für Soziales, Gesundheit und Gemeindewohnbau in seiner Heimatgemeinde. Zudem engagiert er sich bei der Freiwilligen Feuerwehr und ist als Brandschutzbeauftragter tätig – was mit seinem Nachnamen für so manchen Schmunzler sorgt.