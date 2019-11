FPÖ Linz findet "Kampflied" auf SPÖ-Webseite im Weinviertel

Die FPÖ Linz hat auf der Internetseite der SPÖ Sulz im Weinviertel (Bezirk Gänserndorf) einen Beitrag über das Lied der Internationalen Brigaden gefunden.

In jenem Lied heißt es in einer Textpassage „Mit Gewehren, Bomben und Granaten wird das Ungeziefer ausgebrannt“ und weiter „Dem Faschistengesindel keine Gnade, Keine Gnade dem Hund, der uns verrät!“. Die Freiheitlichen aus Oberösterreich orten in diesem Beitrag einen eigenen „SPÖ-Liederskandal“ und fordern Konsequenzen.