"FPÖ ist weit weg von sozialer Heimatpartei"

Anfang August hatte die SPÖ in einem Brief die Bürger informiert, dass sie Wohnraum für 22 Flüchtlinge in gemeindeeigenen Quartieren zur Verfügung stellen will. Die FPÖ habe dabei als einzige Partei nicht mitunterschrieben. Für Ertl ein falsches Signal: "Als Vater von syrischen Kindern würde ich genauso handeln: sie nach Europa schicken und hoffen, dass sie dort ein besseres Leben vorfinden."

Das Fass zum Überlaufen gebracht habe eine parteiinterne Ermahnung der Parteikollegin Andrea Maucha, weil sie Flüchtlingen im örtlichen Veranstaltungszentrum "Multiversum" Essen ausgegeben hatte. "Das Verhalten geht über meine soziale Einstellung weit hinaus."

Bei der FPÖ weist man die Vorwürfe zurück. Laut Bezirkschef Wolfgang Zistler habe man Ertl keineswegs die Freundschaft zu Schnell untersagt – man sei bloß irritiert gewesen.

Zudem habe es für Maucha keine Ermahnung gegeben. "Ich habe einen Anruf erhalten und wollte von ihr wissen, ob sie privat oder für die Partei vor Ort war", erklärt Zistler.

Parteilich wäre es laut Zistler sehr wohl ein Problem gewesen, "weil es nicht abgesprochen gewesen wäre." Und Stadtparteiobfrau Andrea Kaiser hält fest: "Den Menschen zu helfen, ist für uns natürlich vollkommen in Ordnung."