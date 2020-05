FP-Gemeinderat tritt wegen Facebook-Postings zurück

Noch am Montagnachmittag hatte Gerald Hraball einen Austritt aus der FPÖ und einen Rücktritt als Gemeinderat in Gloggnitz, Bezirk Neunkirchen, ausgeschlossen. Am Abend konnten ihn Niederösterreichs FPÖ-Landesobmann Walter Roesenkranz und Landesparteisekretär Christian Hafenecker doch dazu bewegen, seine Parteimitgliedschaft zurückzulegen. Am Dienstag gab Hraball schließlich auch der Gloggnitzer Bürgermeisterin Irene Gölles bekannt, dass er auch als Gemeinderat zurücktritt.

"Wertloses Menschenmaterial" hatte Hraball Flüchtlinge auf Facebook genannt. Zunächst gab er dem KURIER gegenüber an, zu diesen Aussagen zu stehen. Offenbar war es aber nicht das einzige Posting, bei dem er sich massiv im Ton vergriffen hat. "Es gab ein ganzes Konvolut an Postings, das untragbar war", meint Niederösterreichs FPÖ-Landessekretär Christian Hafenecker. Lokale FPÖ-Funktionäre, die mit problematischen Postings auffallen sorgten heuer schon mehrmals für Aufregung. Hafenecker betreitet aber ein institutionelles problem: "Unsere Leute stehen permanent unter Beobachtung. Im Vergleich zu den Mitgliedern anderer Parteien haben wir aber wenigstens eine Rücktrittskultur und ziehen Konsequenzen aus Fehlverhalten."