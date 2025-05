Forschung in guter Gesellschaft: Wie die Wissenschaft zu den Menschen kommt

Dieser war schnell gefunden: Denn egal ob in der Bundeshauptstadt oder am Land, beim Heurigen kommen die Wiener und Niederösterreicher gerne zusammen. Damit war er geboren, der „Heurika“, der seit Ende 2023 Gespräche mit Wissenschafterinnen und Wissenschaftern ermöglicht. Sie erzählen im gemütlichen Rahmen von ihrer Arbeit – und schaffen damit neue Einblicke in die Forschung, die in Niederösterreich und Wien tagtäglich geleistet wird.

"Neu. Land. Wissen."

Bisher wurde sieben Mal zum „Heurika“ eingeladen, zuletzt am Mittwochabend in Röschitz. Dort wurde auch das Buch „Neu. Land. Wissen.“ vorgestellt, in dem fünf dieser Gespräche aufgearbeitet wurden, inklusive Gastbeiträgen.