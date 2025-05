Warum eine Mostviertler Jugendgruppe gleich drei Maibäume aufstellen muss

Vom zünftigen Frühschoppen mit der Musikkapelle umrahmt, halfen in Viehdorf die Feuerwehrleute mit, das schwere Gehölz aufzurichten. Wie es seit Jahrzehnten Tradition ist, mit hölzernen Stangen und Gabeln, den "Schwalben“ wurde der Baum aufgestellt. Eine heikle Arbeit, bei der drei Dutzend Burschen anpacken mussten.

Diebe

Die Landjugend-Gruppe musste heuer noch zwei weitere fein aufgeputzte Bäume vor dem 1. Mai aufstellen, erzählt Sebastian. "In Mauer und in Stift Ardagger haben wir die Maibäume voriges Jahr gefladert“, berichtet er. Die Rückgabe wurde jetzt in den beiden Orten mit zünftigen Festen gefeiert.