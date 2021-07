Flut-Analyse aus der Luft

Der Vorteil des Produkts liegt auf der Hand. So können großflächige Luftaufnahmen einer Landschaft gemacht werden. Für die Entscheidungsträger im Krisenfall eine wichtige Information. Denn dieses geo-referenzierte, also mit digitalen Geo-Daten abgleichbare Bild kann zum Beispiel über eine Karte gelegt werden, dadurch sehen Feuerwehr und Bundesheer wie sich ein Hochwasser entwickelt. So stellten die Experten etwa in Hainburg fest, dass die Auswirkungen der Flut noch nicht so dramatisch waren, wie ursprünglich angenommen. „Aber auch bei Waldbränden macht Airwatch natürlich Sinn“, berichtet Almer.