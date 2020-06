Fluss vermüllt: "Eine Sauerei"

Das ist eine Sauerei, wie es da ausschaut. Da liegt noch so viel Dreck herum." Selbst dem sonst so diplomatisch zurückhaltenden Landesfischermeister Anton Öckher geht der Hut hoch angesichts dessen, was vom Frequency-Festival im und am Traisenfluss geblieben ist. An den Staumauern hängen Berge von Plastikflaschen und Dosen, Badeplätze der Fans wirken wie Deponien. "Es macht einen grausamen Eindruck," findet auch Grüne-Mandatarin Nicole Buschenreiter. "Ich frag mich, was mit den Leuten los ist, die so etwas hinterlassen."

Das Übliche, sagt Veranstalter Harry Jenner und verweist auf den Faktor Zeit. Nach zehn Werktagen, also Mittwoch, werde alles weggeräumt sein. "Die Traisen-Reinigung hat erst am Wochenende begonnen, da leider die letzten Jahre gezeigt haben, dass über Nacht Müll dort abgekippt wird und wir dann doppelt oder dreifach säubern müssten." Taucher in Neopren-Anzügen würden den Fluss ausputzen.

Buschenreiter zweifelt indes das heuer den Gemeindemandataren versprochene "neue Ökokonzept" an. "Viel zu wenig Mülltonnen am Gelände, fahrende Entsorgertrupps während des Festivals und dürftige Kontrollen beim Camping-Zugang sind noch kein Konzept." Die Grünen rufen nach harten Umweltauflagen. "Es darf kein Festival mehr geben ohne Neuverhandlung der Konditionen mit Kostenübernahme und Haftung des Veranstalters bei Nichteinhaltung."