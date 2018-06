Flugpolizei: NÖ erwartet von Kickl „Pakttreue“

Für 15 Millionen Euro sollen am Cobra-Areal Hangaranlagen für bis zu acht Hubschrauber samt Wartungsbetrieb und Pilotenschule entstehen. Maximal 2,9 Millionen Euro davon fördert das Land NÖ. Anders als in der derzeitigen Flugeinsatzstelle in Wien-Meidling dürften Starts und Landungen in der Nacht kein Problem sein, weil in Wiener Neustadt über unbebautes Gebiet geflogen wird.

Deswegen zeigt man sich auch ein wenig verwundert, dass Christoph Pölzl, Sprecher von Minister Kickl, massive Anrainerbeschwerden gegen das Projekt ins Spiel bringt. Ein weiteres Argument aus dem Ministerium gegen Wiener Neustadt: Die meisten Einsätze der Flugpolizei wären in Wien und der Anflug würde deswegen einige Zeit benötigen.