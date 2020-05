Fluglehrer muss für Bruchlandung zahlen

In seinem Klub nennen sie ihn ehrfürchtig den " Fluggeier". Der 60-jährige Fluglehrer Ludwig B. gilt als Meister seines Faches. Doch am 24. April des Vorjahres konnte auch er eine Bruchlandung nicht verhindern.



Das Segelflugzeug der Marke "Blanik" krachte bei einem Übungsflug unweit des Flugfeldes Altlichtenwarth, NÖ, in einen Acker. Der Pilot wurde selbst verletzt. Schwerer erwischte es jedoch seine 47-jährige Flugschülerin. Sie erlitt einen Trümmerbruch des 12. Brustwirbels, Rissquetschwunden sowie eine Gehirnerschütterung.



Donnerstag stand Ludwig B. wegen fahrlässiger Körperverletzung in Laa an der Thaya vor Gericht. Und war sich zunächst keiner Schuld bewusst. Er hatte damals das Zugseil ausgeklinkt und der Schülerin das Steuer überlassen. Sie war damit bald überfordert: "Ich kann nicht, übernimm du." Der Luftstrom unter dem Rumpf war plötzlich abgerissen und hatte den Segler absacken lassen. Als Ludwig B. den Steuerknüppel ergriff, war es offenbar schon zu spät.