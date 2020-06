Flucht mit zwei Tonnen Kaffee

Über das soziale Online-Netzwerk Facebook will Schindlegger nun eine Spur zu seinem Transporter finden. "Wenn der Wagen noch in Österreich ist, gibt es eine Hoffnung, ihn wieder zu bekommen", sagt der Catering-Chef. Immerhin sind die Aufkleber des Lkw ("KS-682 AM") auffallend. Zu sehen ist eine Karikatur seines Konterfeis. Aufgedruckt sind die Aufschriften "Harry’s" und "Wir machen Ihr Fest". Auch die Polizei fahndet fieberhaft nach den Tätern und hofft auf Hinweise der Bürger. Infos an die Polizei in Mautern:  059/133-3446.

Während ein Ehepaar im ersten Stock seines Wohnhauses in Vitis, Bezirk Waidhofen, schlief, stahlen Diebe Golddukaten und Schmuck. Das Paar bemerkte den Einbruch erst in der Früh. Hinweise an: 059/133-3466.