Fliegerbombe in Wiener Neustadt freigelegt

Für Aufregung sorgte am Dienstag in Wiener Neustadt eine 50 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Eine Baufirma hatte das gefährliche Relikt bei Grabungsarbeiten im Bereich der Neunkirchner Straße entdeckt. Die Polizisten der Inspektion am Burgplatz mussten im Rahmen von umfangreichen Sicherungsmaßnahmen rund 100 Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Auch der Bahn- und Flugverkehr wurde kurzfristig eingestellt.

Die Fundstelle war bis zum Eintreffen des Entminungsdienstes hermetisch abgeriegelt. Ungefähr zwei Stunden nach der Entdeckung der Bombe war die Situation bereits wieder unter Kontrolle und die Fliegerbombe entschärft. Die Sicherungsmaßnahmen konnten danach ohne jegliche Zwischenfälle wieder beendet werden.