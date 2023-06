Fleischtransporter ohne Kühlung: Zwei Tonnen Ware aus Polen beschlagnahmt

Die Polizei hat am Dienstag in Stockerau (Bezirk Korneuburg) einen überladenen Kastenwagen angehalten, in dem rund zwei Tonnen Fleisch ohne Isolierung und Kühlung transportiert wurden. Der 56-jährige Firmeneigentümer aus dem Bezirk Mistelbach konnte für die zum Teil tiefgefrorene Ware aus Polen keinen Lieferschein oder sonstige Dokumente vorweisen, berichtete die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung. Das Lebensmittelinspektorat wurde verständigt. Anzeigen waren die Folge.

Eine Überprüfung der Ware durch das Lebensmittelinspektorat ergab, dass die vorgeschriebenen Lager- und Transporttemperaturen nicht eingehalten wurden, außerdem fehlte eine ordnungsgemäße Kennzeichnung. „Das Inverkehrbringen des Fleisches bis zum Ergebnis einer Lebensmitteluntersuchung wurde untersagt“, teilte die Polizei mit.

Eine Anzeige wurde an die Bezirkshauptmannschaft Mistelbach erstattet.