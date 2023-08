Fit fürs kommende Schuljahr: Sommerschule startet am 21. August

Für Schüler und Schülerinnen der Primär- und Sekundärstufe gibt es dieses Jahr erneut die Möglichkeit, sich für das kommende Schuljahr vorzubereiten. In der Sommerschule wird an 177 Standorten in ganz Niederösterreich von 571 Lehrpersonen und 284 Studierenden unterrichtet.

„Die Sommerschule ist gekommen, um zu bleiben", erklärt Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Angeboten wird gezielt die Förderung in bestimmten Unterrichtsfächern, die jeweils in Kleingruppen von 6 bis 15 Schüler und Schülerinnen unterrichtet werden. „Die Sommerschule hilft Defizite auszugleichen. So wird den Schülerinnen und Schülern jene Unterstützung geboten, die sie brauchen, um im Herbst gut gerüstet in das neue Schuljahr starten zu können“, so Bildungsdirektor Karl Fritthum.