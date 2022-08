Finale der Rallye-Staatsmeisterschaft in Horn wegen Geldproblemen abgesagt

Die ├ľsterreichische Rallye-Staatsmeisterschaft muss heuer ohne Finale auskommen. Nachdem das Rennen in der Buckligen Welt, eigentlich geplant von 24. bis 25. September, abgesagt wurde, ist jetzt auch die Waldviertel-Rallye "W4" hinf├Ąllig.

Sie w├Ąre das letzte Rennen der Meisterschaft gewesen und h├Ątte von 21. bis 22. Oktober stattgefunden. Finanzielle Probleme w├╝rden die Veranstaltung heuer allerdings nicht durchf├╝hrbar machen, so Veranstalter Christian Schuberth-Mrlik.

Fehlende Freiwillige

"Unser Team aus Freiwilligen ist immer kleiner geworden. Das ist eine gro├če Belastung f├╝r mich und alleine kann ich diese intensive Veranstaltung nicht mehr wirklich stemmen", so der Veranstalter. Neben steigenden Kosten sei auch die Suche nach Sponsoren schwierig geworden. Manche Firmen w├╝rden sich nicht trauen, sich zum Motorsport zu bekennen - aus Image-Gr├╝nden: Umweltschutz und Motorsport sei f├╝r manche schwer zu vereinbaren.

Die Waldviertel-Rallye durch die Bezirke Horn, Krems und Hollabrunn zeichnet sich durch ihre Schotter-Route durch Gel├Ąnde wie W├Ąlder und Feldwege aus. Damit ist sie einzigartig in ├ľsterreich. In der Vergangenheit ein triftiger Grund f├╝r viele, ins Waldviertel zu kommen.

Kritik am Startgeld

Rund 50 bis 80 Teams w├Ąren laut Veranstalter f├╝r ein erfolgreiches Rennen ideal, ein Team besteht aus acht bis zehn Personen. Je nach Klasse m├╝ssen die Teams f├╝r den Antritt um die 1.000 Euro Startgeld zahlen.

Diese Summe sei in den letzten Jahren leicht angestiegen, vor einiger Zeit kostete der Antritt noch rund 850 Euro. F├╝r einige Fahrer sei das Startgeld jetzt zu viel, es habe internen Widerstand gegeben. "Einerseits wollen die Leute fahren, andererseits kostet aber die Infrastruktur bei einer Schotter-Rallye auch. Das muss finanzierbar sein", sagt Schuberth-Mrlik.

Zusicherung f├╝r 2023

All diese Faktoren bewegten den Veranstalter schlie├člich dazu, die Rallye f├╝r heuer abzusagen. F├╝r n├Ąchstes Jahr ist sie aber wieder geplant. "Einige Sponsoren haben mir ihre Unterst├╝tzung f├╝r das n├Ąchste Jahr bereits zugesichert", so der Veranstalter. Auf der Suche sei man aber noch nach freiwilligen Motorsport-Begeisterten, die das Team unterst├╝tzen und so einen reibungslosen Ablauf des Rennens gew├Ąhrleisten.

Weitere Infos/Fotos: http://www.rallye-oem.at