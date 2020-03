Filmcrew verdrängt Gastrobetrieb von der Burg Kreuzenstein

Die Burgtaverne am Fuße der Burg Kreuzenstein in der Gemeinde Leobendorf (Bezirk Korneuburg) lockt von März bis Oktober Besucher der historischen Gemäuer zur Rast. Heuer allerdings nicht. Eine Filmcrew wird von 16. Juni bis 16. September in der Burg gastieren. „Ich darf nur so viel sagen, dass ein Film gedreht wird“, erklärt Hans Christian Wilczek, Besitzer der Burg. Gerüchte, dass Disney dort einen Film zur gleichnamigen Serie „The Quest“ produzieren soll, will Wilczek nicht kommentieren.

Forderungen und Angebote

Das Ende der Burgtaverne allerdings schon. Wie Wilczek erzählt, wurde bis zuletzt an einer Lösung gearbeitet: „Wir haben mit den Pächtern verhandelt. Die erste Forderung waren 500.000 Euro Entschädigung, wenn sie den Betrieb schließen müssen. Das war zu hoch.“

Unter anderem wurde den Pächtern das Catering für die 50-köpfige Filmcrew angeboten. „Das wurde von den Pächtern ausgeschlagen, mit der Information, dass dies zu viel Aufwand wäre.“