FH Wiener Neustadt: „Wir streichen kein Semester“

Rund 20 Studenten der Gesundheitsfakultät sind derzeit besonders im Einsatz. Sie haben sich zum freiwilligen Zivildienst gemeldet und betreuen etwa die Coronatest-Hotline 1450. Ihr Einsatz wird von der FH als Berufspraktikum angerechnet.

So sicher man sich ist, dass das Semester ordnungsgemäß über die Bühne geht, so unsicher stellt sich der weitere Betrieb ab Herbst dar. Mahr: „Die große Unsicherheit ist momentan, wie sich die Krise auf den Herbst auswirken wird. Werden sich Berufstätige gerade jetzt für berufsbegleitende Studien entscheiden? Wie entwickeln sich unsere Unternehmenskooperationen, auch in der Forschung? Gibt es neue Schwerpunkte?“

Momentan gilt es, die Aufnahmen für das neue Studienjahr abzuwickeln. Auch diese müssen wegen der Corona-Beschränkungen ausschließlich online erfolgen. Die meisten Bewerbungsfristen – es werden wieder alle bisherigen Studienrichtungen angeboten – wurden deswegen verlängert. Dazu gibt es für Bewerber ein eigenes Talk-Format mit Studiengangleitern (fhwn.ac.at).