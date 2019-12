Feuerwehrleute öffneten Eingangstür, um gestürzte Frau zu retten

Der Einsatz mehrerer Feuerwehrleute war Sonntagfrüh in Waidhofen an der Thaya notwendig, um einer gestürzten Frau in ihrer Wohnung zu helfen. Die Mitarbeiterin der Caritas hatte Alarm geschlagen, als sie bemerkte, dass die Frau hinter einer verschlossenen Wohnungstür auf dem Boden lag. Die Bedienstete wollte wie immer ihren Pflegetermin einhalten.

Weil die Patientin ihre Eingangstür nicht öffnen konnte, verständigte die Caritas-Mitarbeiterin gegen 8.30 Uhr die Einsatzkräfte. Nur wenige Minuten später waren elf Feuerwehrleute am Einsatzort in der Heidenreichsteiner Straße. Nach einer kurzen Lagebesprechnung öffneten die Einsatzkräfte die Tür mithilfe eines Spezialwerkzeugs. Gleich dahinter befand sich die Frau. Sie wurde von der Rettung erstversorgt und ins Krankenhaus Waidhofen an der Thaya eingeliefert.