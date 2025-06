Feuerwehrhistoriker aus NÖ auf Assistenzeinsatz in der Steiermark

Katrin Knaß-Roßmann , die Leiterin des prächtigen Feuerwehrmuseums in Groß St. Florian fragte beim Amstettner Bezirkssachbearbeiter für Feuerwehrgeschichte Peter Greßl um Hilfe an.

Greßls Ruf als sachkundiger Historiker und vor allem Restaurator historischer Feuerwehrutensilien ist bis in den steirischen Bezirk Deutschlandsberg durchgedrungen. Die Museumschefin fragte um Hilfe beim Restaurieren von alten Feuerwehrhelmen an. Es handelt um Helme aus den Jahren 1890 bis 1920.

Kurz entschlossen machten sich Peter Greßl von der Feuerwehr Rosenau sowie der ebenfalls sachkundige Amstettner Abschnittssachbearbeiter Julian Blaschek von der Feuerwehr Edla Boxhofen auf eine dreitägige Assistenz-Mission in die Steiermark auf.

Ausgerüstet mit Werkzeugkoffer, Poliermaschine und Nähnadel wurden die beiden in Groß St. Florian vorstellig.

Nach kurzer Lagebesprechung und Besichtigung des Museums wurde die Vorgangsweise in Einsatzmanier festgelegt.

Am Morgen des zweiten Tages wurde in der Fahrzeughalle des Museums eine kleine provisorische Werkstatt eingerichtet. Blaschek zerlegte die alten Helme in ihre Einzelteile, Greßl begann mithilfe einer Eisenkugel die Dellen aus den Helmschalen zu drücken.