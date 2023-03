Feuerwehren in Niederösterreich zu Mensch- und Tierrettungen gerufen

Die Folgetonhörner der Einsatzautos hallten Donnerstagfrüh durch die Donauauen im Westen des Bezirks Amstetten. In Thürnbuch-Au in der Gemeinde Strengberg war ein Mann bei Forstarbeiten unter einen Baum geraten und verletzt worden. Feuerwehren und Rettungskräfte rückten zu Menschenrettung an.