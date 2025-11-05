Feuerwehren verhinderten möglichen Großbrand im Ennshafen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Feuerwehren hat am Dienstagabend einen Industriegroßbrand im oberösterreichischen Teil des Enns-Donauhafens verhindert.

In der Abluftanlage eines Entsorgungsbetriebs war ein gefährliches Feuer aufgebrochen. Die niederösterreichische Feuerwehr Ennsdorf unterstützte die benachbarte Stadtfeuerwehr Enns bei der Brandbekämpfung. Alarm am frühen Abend Den Brandalarm gab es für die Freiwilligen kurz vor 18 Uhr. Im Bereich der Abluftbehandlungsanlage eines Schmelzofens war es in dem Industriebetrieb aufgrund eines technischen Gebrechens zu einem Brand in der Isolierung gekommen.

Gemeinsam löschten die Ennser und Ennsdorfer Feuerwehrleute unter Einsatz von schwerem Atemschutz und unter größter Vorsicht das Feuer und verhinderten so ein Übergreifen. Gerüst wurde aufgebaut Die Betriebsmannschaft leerte den abgeschalteten Ofen und errichtete ein Gerüst im betroffenen Bereich. Unter schwerem Atemschutz wurde dann in luftiger Höhe die glosende Isolierung entfernt und im Freien vollständig abgelöscht. Ein Übergreifen der Flammen auf die Betriebshalle konnte erfolgreich verhindert werden.

Im Einsatz standen seitens der Feuerwehr in Summe 45 Einsatzkräfte mit neun Fahrzeugen, das Rote Kreuz Enns und die Polizei Enns. Die Feuerwehr Ennsdorf wird bei Einsätzen in der oberösterreichischen Zone Ennshafen direkt verständigt.