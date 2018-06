Glosende Semmelbrösel: Brand im Szenelokal Marchfelderhof

60 Feuerwehrleute

Die Feuerwehren waren mit 60 Feuerwehrleute eine Stunde und 15 Minuten im Einsatz. Auslöser der starken Verrauchung dürften glosende Semmelbröseln gewesen sein. Diese dürften laut Schantl in der Küche zu einem Kleinbrand "mit großer Wirkung" geführt haben. "Es wurden spät am Abend noch Semmelbröseln geröstet. Und aus welchem Grund auch immer, hat der Behälter wohl zu glosen begonnen", sagt auch Bocek. "Zum Glück haben in dieser Nacht nur zwei Mitarbeiter da geschlafen. Platz haben wir in unserem Mitarbeitertrakt nämlich für 35 Personen", fährt der Szenewirt fort.

Der Marchfelderhof kann seinen Betrieb heute normal fortsetzen. "Wir sind fast ausverkauft. Am Vormittag haben unsere Telefone ununterbrochen geklingelt. Es ist schön, dass unsere Gäste mitempfinden und sich erkundigen, ob es uns gut geht", sagt der Wirt.

Der Marchfelderhof ist ein Kultlokal, das regelmäßig von prominenten Personen besucht wird.