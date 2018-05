„Wenn wir nicht helfen, sterben Menschen“

Freiwillige Feuerwehren stehen im Mittelpunkt

Das KURIER Medienhaus wird in den kommenden Wochen auf allen seinen Kanälen die Freiwilligen Feuerwehren in Niederösterreich gezielt in den Mittelpunkt rücken.

Diese intensive Berichterstattung läuft unter dem Aktionstitel „Feuer & Flamme“. Dabei geht es nicht nur um aktuelle Einsätze, sondern um alle Bereiche, die die Feuerwehren in Niederösterreich ausmachen, um den Blick für die vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen der Feuerwehren zu schärfen.

Im NÖ-KURIER: Einen Fixpunkt bilden die Feuerwehren natürlich in der täglichen Niederösterreich-Ausgabe des KURIER und auch in der Niederösterreich-Sonderausgabe, die jeden Freitag dem KURIER beiliegt.

Im täglichen KURIER wird es mindestens dreimal pro Woche Berichte über Feuerwehren geben, die unter dem Aktionstitel „Feuer & Flamme“ laufen. Start ist bereits am Montag mit einem Artikel über eine Freiwillige Feuerwehr, die durch ihre Nachwuchsarbeit hervorsticht.

Auf SchauTV: Die Aktion „Feuer & Flamme“ läuft gemeinsam mit dem zum KURIER Medienhaus gehörenden Fernsehsender SchauTV. Für diesen wird einmal die Woche ein Feuerwehrbeitrag gedreht, der dann immer ab Freitag das Wochenende über auf SchauTV ausgestrahlt werden wird.

Dieses Wochenende ist auf SchauTV jener Talk zu sehen, den KURIER-Herausgeber Helmut Brandstätter mit Niederösterreichs Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner geführt hat. Über das Feuerwehrwesen in Niederösterreich, über die Schwierigkeiten der Nachwuchsarbeit, über die Unterstützung durch Gemeinden und das Land sowie über dessen eigenen Weg zur Feuerwehr geführt hat.

Auf kurier.at: Im Chronik-Ressort für Niederösterreich ist ein eigener Channel für die Berichterstattung über die Freiwilligen Feuerwehren in NÖ angelegt. Zu finden ist es unter kurier.at/feuerwehr.

Dort kann man nicht nur am Gewinnspiel teilnehmen, sondern auch all jene Feuerwehrberichte nachlesen, die im Zuge der Aktion „Feuer & Flamme“ bereits erschienen sind. Und natürlich auch aktuelle Berichte über notwendige Einsätze der Feuerwehren in NÖ. Wie etwa zuletzt wegen der großen Unwetter.

Übrigens: Die Aktion „Feuer & Flamme“ – diese bis Ende Juni groß angelegte Sympathieaktion für die Freiwilligen Feuerwehren – führt das KURIER Medienhaus in enger Kooperation mit dem NÖ Landesfeuerwehrkommando durch.