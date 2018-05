70.000 Blitze: Schwere Unwetter im Osten Österreichs

Knapp 19.000 Blitze (Wolke-Wolke- und Wolke-Erde-Blitze) konnte das österreichische Blitzortungssystem Aldis am Mittwoch registrieren, fast alle haben sich in der Osthälfte des Landes entladen. Es war eine gewaltige Geräuschkulisse, die sich in den Nachtstunden von Mittwoch auf Donnerstag über die Hauptstadt gelegt hat. 6212 Blitze schlugen direkt in den Boden ein.

Die meisten Blitze registrierte der Wetterdienst Ubimet in Niederösterreich. Chefmeteorologe Manfred Spatzierer: „Nach unseren Aufzeichnungen war die blitzreichste Gemeinde Tulln an der Donau (2261), gefolgt von Pressbaum (1884) und Purkersdorf (1668). Der stärkste Blitz mit einer Stromstärke von rund 225.000 Ampere wurde in Schrattenthal im niederösterreichischen Bezirk Hollabrunn gemessen.“ Die Messstation im niederösterreichischen Langenlebarn der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) konnte in nur wenigen Stunden knapp 64 Millimeter Regen verzeichnen. Um diesen Rekordwert besser zu verdeutlichen: In einem durchschnittlichen Mai regnet es an selber Stelle 76 Millimeter – allerdings im gesamten Monat.

Das Jahr 2018 weist mit insgesamt 9840 Blitzeinschlägen bisher übrigens die zweithöchste Zahl an Einschlägen in Österreich für den Zeitraum von 1. Jänner bis 2. Mai auf.

Es wird immer wärmer

Klimaforscher Georg Pistotnik von der ZAMG: „Sogenannte Wetterextreme existieren nicht. Sehr wohl existiert natürlich das drohende Problem der globalen Klimaerwärmung. Kältere Temperaturperioden werden seltener, wärmer hingegen kommen öfter vor – Trockenperioden häufen sich. Dies führt in weiterer Folge dazu, dass sich die Jahreszeiten etwas nach vor verschieben. Die Erwärmung, die wir in den vergangenen dreißig Jahren beobachtet haben, entspricht einer Verschiebung von etwa zehn bis 14 Tagen.“ Aufatmen kann man jedoch noch nicht: Bis Freitag können sich vor allem in der Osthälfte weitere Gewitter bilden.