Jugendarbeit für eine starke Wehr

Der Böheimkirchner Bürgermeister Johann Hell sieht das genauso: „Die Feuerwehr nimmt im Sicherheitskonzept der Gemeinde eine zentrale Rolle ein und ist daraus nicht wegzudenken.“ Dabei sind Umweltkatastrophen speziell für Freiwillige Feuerwehren mit ihren vergleichsweise kleinen Mannschaften eine große Herausforderung. So rücken die 69 aktiven Mitglieder der Böheimkirchner Feuerwehr jährlich im Schnitt 100- bis 120 Mal aus. Zu Hochwasserzeiten können es laut Stiefsohn aber sogar an die 200 Einsätze sein.

Um dafür gerüstet zu sein, baut die Feuerwehr in Böheimkirchen auf die Nachwuchsarbeit. „Wir gehen gezielt in Kindergärten und Schulen, um möglichst früh das Interesse an der Feuerwehrarbeit zu wecken“, sagt der Feuerwehrkommandant.