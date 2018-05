Jugend in der Feuerwehr: „Einer für alle, alle für einen“

„Ich verspreche, dass ich alles tun will, ein treues Mitglied der Feuerwehrjugend zu sein, Kameradschaft zu halten und gehorsam zu sein. Vor allem aber meinen Mitmenschen in der Not zu helfen, getreu unserem Wahlspruch – einer für alle und alle für einen.“ In vielen Feuerwehren Niederösterreichs wurde diese Gelöbnisformel am Wochenende geschworen. Rund um den 4. Mai, Festtag des Heiligen Florian, Schutzpatron der Feuerwehr, finden in ganz Österreich Angelobungen zur Feuerwehrjugend oder zum aktiven Dienst statt.

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Auersthal wurden am Samstag acht Jugendliche in die Feuerwehrjugend aufgenommen. Obwohl die Weinviertler Wehr mit ihren 65 Mitgliedern nicht zu den größten im Land zählt, ist sie seit acht Jahren in der Nachwuchsarbeit tätig und betreut 15 Kinder und Jugendliche. „Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass das Feuerwehrwesen in Österreich so gut funktioniert. Wir sind auf jeden Fall auf Nachwuchs angewiesen, um den hohen Standard für die Bevölkerung zu halten“, betont der Kommandant Wolfgang Matzner.