Jeder elfte Einwohner Maria Taferls bei Feuerwehr tätig

In vielen Orten Niederösterreichs gibt es aufgrund von Zusammenlegungen von Gemeinden mehr als eine Feuerwehr. Nicht so in Maria Taferl (Bezirk Melk). Die zweite Feuerwehr, die FF Obererla, entstand wegen der schlechten Infrastruktur. Die beiden Ortsteile Maria Taferl und Obererla trennen 2,3 Kilometer.

Trotzdem gab es bis in die 1960er-Jahre keine Straße zwischen den Katastralgemeinden. Die Feuerwehr musste im Notfall Umwege über andere Gemeinden fahren – mit massiven Zeitverlusten.