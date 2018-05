Feuerwehr-Schule: Wo das Handwerk erlernt wird

„Es ist mit Sicherheit die gefährlichste Arbeit. In heimischen Gewässern tauchen wir praktisch blind. In der Donau sieht man genau die eigene Hand vor den Augen“, Friedrich Brandstetter ist der Kommandant des Sonderdienstes. Seine Taucher gehen durch eine harte Schule. 1.800 Stunden verbringt man in der dreijährigen Ausbildung im Nassen.

Im Übungsdorf simuliert man beispielsweise einen Autofunall, der im Teich endet. „Die Taucher sichern das Fahrzeug unter Wasser. Da muss jeder Handgriff sitzen. Das muss in Fleisch und Blut übergehen. Wenn man zögert, ist es zu spät“, sagt Brandstetter. Nur 20 Prozent eines Jahrganges schließen die Ausbildung ab. Die Einsätze werden schwieriger, so der Kommandant: „Wir befassen uns viel mit Umweltgefahren. Wenn wir Fahrzeuge rausfischen, stellen wir unter Wasser sicher, dass keine Betriebsmittel auslaufen können.“ Dann wenden die Taucher das an, was sie in Tulln gelernt haben.