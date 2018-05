„Es gibt nichts, was ich mir nicht zutraue“

„Ohne das große Interesse von Frauen hätten wir in der Gesamtbilanz 2017 erstmals ein Minus vermelden müssen. Die Damen retten unsere tadellose Mitgliederbilanz. Sie sind voll akzeptiert und leisten dieselbe Arbeit wie ihre männlichen Kameraden“, sagt Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner. Sieben Prozent aller Mitglieder sind Frauen, in der FF-Jugend sind 22 Prozent Mädchen. In höheren Funktionen sind aber kaum Frauen zu finden: Sechs Kommandantinnen stehen zurzeit einer Feuerwehr vor. Auf Unterabschnitts-, Abschnitts- und Bezirksebene gibt es noch keine einzige Kommandantin. Monika Wagner: „Wir sind auf einem, zwar langsamen, aber sehr gutem Weg, dass sich mehr Frauen in Führungspositionen etablieren. Es braucht aber jemanden, der den Schritt in die nächsthöhere Ebene macht.“ Ob sie selbst das sein wird? „Es gibt eigentlich nichts, was ich mir nicht zutraue.“