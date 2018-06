Erfinderisch: Feuerwehrmann entwarf neues Auto

Mit einer speziellen Gefahren-Matrix des NÖ Landesfeuerwehrverbandes wird berechnet, wie viel Förderung eine Feuerwehr bekommt, wie groß die Wache sein darf und wie viele Autos der Wehr zustehen. Die Wieselburger (Bezirk Scheibbs) haben demnach Anspruch auf zwei neue Autos: Ein Hilfeleistungsfahrzeug 1 (HLF1) und ein Versorgerfahrzeug (VF). In der Garage ist aber nur eines anzufinden.

„Wir haben uns überlegt, ob wir nicht alle Funktionen in einem Auto vereinen können, anstatt zwei neue zu kaufen. Wir haben die Module des Autos in einem Konzept ausgearbeitet“, erzählt Clemens Reinbacher. Der Feuerwehrmann war bei Kollegen in OÖ zu Besuch, wo es bereits einen ähnlichen „Kombi“ gibt. In NÖ ist es das erste HLF1-VF. Für Reinbachers Idee wurden Fahrzeug- und Förderrichtlinien vom Landesfeuerwehrverband geändert. Somit können, unter bestimmten Bedingungen, alle Feuerwehren Niederösterreichs das von den Wieselburgern entworfene Spezial-Auto in ihre Flotte aufnehmen.