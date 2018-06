Begabter Nachwuchs: Die Siegesserie der Hollenthoner

Vierfache Landessieger sind die Kinder der Feuerwehrjugend Hollenthon. Seit 2013 dominieren sie die Jugendbewerbe des niederösterreichischen Feuerwehrverbandes.

Für Betreuer Christoph Beisteiner ist diese herausragende Serie leicht erklärt: „Wir sind Hollenthoner, wir sind einfach Sieger. Spaß beiseite, unsere Kinder sind sehr motiviert und wissbegierig.“ Die Feuerwehr sei zudem der einzige Treffpunkt für Jugendliche im Ort. Das läge daran, dass es keinen Fußballverein gibt: „Der Sportplatz ist bei uns eigentlich ein ‚Feuerwehrplatz‘. Dort üben wir im Sommer mit den Kindern für die Bewerbe“, erklärt Beisteiner. Er kümmert sich mit fünf weiteren Betreuern um 23 Kinder. Bei den Landesmeisterschaften treten sie in zwei Staffelläufen an, wobei jeweils neun Hindernisse zu bewältigen sind. Dazu zählen Ziel spritzen, durch einen Tunnel kriechen oder Schlauchlegen. Bei der ersten Variante des Laufs ist die Abfolge der Stationen bekannt, bei der zweiten werden die Hindernisse kurz zuvor per Los gezogen.