130 Jahre im Dienst der guten Sache

Daran hat sich 130 Jahre später nichts geändert. Die Freiwillige Feuerwehr ist mittlerweile eine der modernsten des Landes und obendrein eine der beliebtesten, wie die KURIER-Wahl gezeigt hat. Die FF Leopoldsdorf wurde zur „Industrieviertel-Siegerin“ gekürt.

Kommandant Erhard Schaden führt die hohe Anerkennung in der Bevölkerung darauf zurück, dass seine Mannschaft und er immer ein offenes Ohr für Anliegen der Menschen haben: „Bei uns ist jeder Interessierte, aber auch jeder mit Sorgen und Fragen herzlich willkommen.“

2014 erfolgte der Umzug in das neue Sicherheitszentrum, das laut Schaden alle Anforderungen seiner Mannschaft erfüllt. Bürgermeister Fritz Blasnek sieht darin sogar einen der Gründe für die erfolgreiche Arbeit der Floriani: „Unsere Feuerwehr hat ein sehr umfangreiches Aufgabengebiet. Da ist eine laufende Aufrüstung notwendig. Der Umzug hat die Voraussetzungen für noch mehr Professionalität und Freude an der Arbeit geschaffen.“

Ganz allgemein lobt er die gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr.

Die Wehr in Leopoldsdorf vertritt den Ansatz, dass die gebrachte Leistung durchaus zur Schau gestellt werden kann. Dementsprechend ist sie unter anderem auf Facebook, Instagram und Twitter vertreten. Bei den Menschen kommt das laut Schaden gut an: „Die Bevölkerung braucht neben Polizei und Rettung vor allem die Feuerwehr, wir müssen uns also nicht als stillschweigender Helfer verstecken.“