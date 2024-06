Blitzschlag ließ Bauernhof in NÖ in Flammen aufgehen

Großeinsatz der Feuerwehren am Freitag in Straning bei Maissau im Bezirk Horn. Ein Blitz hatte in einen Bauernhof eingeschlagen, der Dachstuhl ging in Flammen auf.

Die Freiwilligen waren zwar rasch zur Stelle und konnten zwar die Flammen löschen, der Schaden dürfte dennoch beträchtlich sein.