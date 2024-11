Großeinsatz der Feuerwehr: Lagerhalle in Niederösterreich in Vollbrand

In Wagram ob der Traisen (Bezirk St. Pölten-Land) ist Donnerstagabend eine Lagerhalle in Vollbrand gestanden. Beim Eintreffen der örtlichen Feuerwehr wurde die Alarmstufe sofort auf "B4" erhöht. Der Einsatz lief am Freitag in der Früh noch. Verletzt wurde dabei niemand. Die Brandursache ist noch nicht bekannt, teilte die Feuerwehr Wagram ob der Traisen auf APA-Anfrage mit.