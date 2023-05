Feuerwehr stemmte Katze "Coco" aus dem Kamin

Happy End in einem Vermisstenfall in Korneuburg: Am Mittwoch ist eine seit 6. Mai abgängig gewesen Katze aus einem Rauchfang gestemmt worden, teilte die Feuerwehr der niederösterreichischen Bezirksstadt mit. „Coco“ dürfte bei einem Spaziergang in den Schacht gefallen sein. Sie war geschwächt und wurde in die Tierklinik Korneuburg gebracht.