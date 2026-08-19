Waldbrandgefahr: NÖ Einsatzkräfte stehen in Sardinien bereit

Sardinien zählt zu jenen Regionen Italiens, in denen die Gefahr für Waldbrände besonders hoch ist. Um im Ernstfall rasch Hilfe leisten zu können, sind seit Sonntag auch niederösterreichische Feuerwehrleute vor Ort.

Die Einsatzkräfte wurden im Rahmen des EU-Prepositionings, einem Teil des EU-Katastrophenschutzmechanismus, entsandt und vorsorglich in einer Feuerwache der Gemeinde Sant’Andrea Frius stationiert. Von dort aus können die eigens dafür ausgebildeten Freiwilligen bei Bedarf ausrücken, wenn Wald oder Vegetation in Flammen stehen.