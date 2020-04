Feuerwehr Neunkirchen rettete Mann vor Wohnungsbrand

Drei Verletzte und ein totes Haustier forderte ein Wohnungsbrand am Samstagnachmittag in Neunkirchen. Kurz nach 14 Uhr wurden Stadtfeuerwehr, Polizei sowie Rotes Kreuz in die Wiener Straße gerufen. Noch während der Anfahrt zum Einsatzort gingen zahlreiche weitere Notrufe ein - was auf ein größeres Brandereignis hindeutete. Umgehend wurden daher weitere Kräfte der Feuerwehr in Marsch gesetzt.

Beim Eintreffen am Einsatzort schlugen aus einer Wohnung im Obergeschoß des Mehrparteienhauses bereits Flammen heraus. Zu diesem Zeitpunkt stand die betroffene Wohnung schon in Vollbrand!