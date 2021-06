Feuerwehr in Wiener Neustadt wegen Hitzewelle im Dauereinsatz

Die aktuelle Hitzewelle schlägt sich auf die Waldbrandgefahr nieder. Auch in der Stadt Wiener Neustadt ist die Vegetation so stark ausgetrocknet, was laufend zu Flur- und Vegetationsbränden führt. Am Dienstag musste die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt zu zwei Bränden ausrücken.



Am Vormittag brannten entlang der Gleise des Güterbahnhofes in der Haidbrunngasse etwa 150 Quadratmeter Wiese. Um den Bahnverkehr nicht zu behindern, wurden die Flammen von den Einsatzkräften erstickt. Dabei kamen sogenannte Feuerpatschen zum Einsatz. Das sind Kleinlöschgeräte mit einer Auflagefläche aus Metall, mit denen die Flammen niedergedrückt und so abgetötet werden, erklärt ein Feuerwehrsprecher.