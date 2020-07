Feuerwehr-Großeinsatz bei Wohnhausbrand im Waldviertel

180 Feuerwehrleute von zehn Wehren waren am Freitagabend bei einem Wohnhausbrand in Unserfrau (Bezirk Gmünd) im Einsatz. In der Werkstatt des Hauses war aus ungeklärter Ursache Feuer ausgebrochen, berichtete die Feuerwehr Unserfrau auf ihrer Internet-Seite. Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen.

Der Brand breitete sich rasch auf eine angrenzende Garage und das Dach des Wohngebäudes aus. Nach zwei Stunden war das Feuer unter Kontrolle. Die Wohnräume sowie angrenzende Wohngebäude konnten durch den Feuerwehreinsatz gerettet werden.