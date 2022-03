Feuerwehr-Festspiele in NÖ nach zwei Pandemiejahren

Nach dem Wegfall aller Beschränkungen werde man die Covid-19-Bedrohung in den nächsten Monaten genau beobachten und „die Situation vor dem Start der Wettkampfsaison und der Feuerwehrfeste, die wir zum Sichern von finanziellen Mittel brauchen, evaluieren“, kündigt Landesfeuerwehrchef Fahrafellner an. In gewissen Einrichtungen, etwa der Landesfeuerwehrschule in Tulln oder bei großen Wehren, wie bei der Stadtfeuerwehr in St. Pölten, werde man das Testen jedenfalls beibehalten, um die Einsatzbereitschaft garantieren zu können, erklärt Fahrafellner.