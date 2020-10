Feuerwehr befreite eingeschlossenes Kleinkind aus Auto

In Felixdorf (Bezirk Wiener Neustadt) ist am Dienstagnachmittag ein Kleinkind von der Feuerwehr aus einem Auto befreit worden. Es hatte sich mittels einer Funkfernbedienung eingesperrt, teilten die Helfer in einer Aussendung mit.

Die Einsatzkräfte entschieden, eine kleine Scheibe vorsichtig einzuschlagen. Dadurch wurde es möglich, die Fahrzeugtür zu öffnen und das Kleinkind seiner Großmutter zu übergeben, berichtete die Feuerwehr.

Nach dem Schrecken versuchten die freiwilligen Helfer das Kind noch mit einem Plüschtier als Geschenk wieder aufzumuntern.