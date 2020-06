Feuerwalze zerstörte Lastwagen und Autos

Auf einem Firmenareal in Schönkirchen-Reyersdorf im Bezirk Gänserndorf brannte es Samstag in den frühen Morgenstunden lichterloh. Auf einen Firmenareal standen fünf Fahrzeuge in Flammen standen. Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, hatte die Feuerwalze bereits zwei Autos, zwei Muldenkipper und einen Lastwagen schwer beschädigt. Alle Fahrzeuge waren laut Polizei abgemeldet.