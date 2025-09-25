Feuerteufel in Wohnsiedlung: Wieder Brandstifter in NÖ festgenommen

Niederösterreich hat seit Kurzem einen neuen Chefbrandermittler. Markus Herndlbauer (44) tritt als neuer Leiter des Ermittlungsbereiches für Brand-, Sprengstoff- und Explosionsdelikte beim Landeskriminalamt (LKA) Niederösterreich die Nachfolge von Erich Rosenbaum an. Zum Einstand konnten der Chefinspektor und sein Team vom Landeskriminalamt vor wenigen Tagen einen Ermittlungserfolg feiern. Es ist ihnen gelungen, einem gefährlichen Brandstifter in Fischamend (Bezirk Bruck/Leitha) das Handwerk zu legen. Der 27-Jährige, der in Korneuburg in Untersuchungshaft sitzt, ist geständig, mindestens fünf Brände gelegt zu haben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Maria Ellend Der Löscheinsatz der Feuerwehr bei dem Brand in Fischamend

Giftige Rauchgase im Wohnhaus Am 23. August dieses Jahres war es im Keller einer Wohnhausanlage in der Enzersdorfer Straße in Fischamend zu einem verheerenden Feuer gekommen. Wegen der giftigen Rauchgase mussten 50 Wohnungen nachts geräumt und über 100 Bewohner, darunter zahlreiche Kinder, evakuiert und in Sicherheit gebracht werden. Sie verbrachten die Nacht im Feuerwehrhaus oder Ersatzquartieren.

Mobbing als Motiv ? Durch Widersprüche bei seinen Aussagen geriet ein 27-jähriger Bewohner des Wohnhauses bald ins Visier der Kriminalisten. Im Zuge der Einvernahme durch die Brandermittler des LKA gestand er schließlich, das Feuer gelegt zu haben. Außerdem konnten ihm mehrere andere Brandanschläge, unter anderem auf eine Toilettenanlage und das Auto eines Arbeitskollegen, nachgewiesen werden. Als Motiv für seine Taten gab der verdächtige Mann an, "gemobbt und ausgegrenzt“ worden zu sein. Er sagte aus, unter einer "schweren Vergangenheit“ zu leiden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Wammerl Patrick Chefinspektor Markus Herndlbauer ist seit 2013 beim LKA Niederösterreich

Brandstifter in Guntramsdorf gefasst Jener 17-Jährige, der in den vergangenen Tagen sechs Brände in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) gelegt haben soll, ist laut Landespolizeidirektion NÖ ebenfalls geständig. Der Jugendliche soll in einem Fall selbst die Feuerwehr verständigt und sich mehrmals nahe des Einsatzortes aufgehalten haben. Eine Schadenssumme war vorerst nicht bekannt. Der Verdächtige aus dem Bezirk Mödling wurde nach der Festnahme in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Freiwillige Feuerwehr Guntramsdorf Die Feuerwehr musste zu sechs Bränden in Guntramsdorf ausrücken