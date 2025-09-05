Badener Imbiss stand in Flammen: Polizei nimmt 61-Jährigen fest

Ein 61-Jähriger soll für einen im März ausgebrochenen Brand in einem Lokal in Baden verantwortlich sein. Der Mann ist nach Polizeiangaben vom Freitag festgenommen und in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert worden.

Bei der Einvernahme war er nicht geständig. Durch das Feuer ergab sich eine Schadenssumme im niedrigen sechsstelligen Eurobereich , verletzt wurde niemand.

Der Brand in dem Lokal war am 10. März gegen 21.45 Uhr entstanden. 25 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Baden-Leesdorf löschten die Flammen, kurz nach 23 Uhr hieß es „Brand aus“. An Ort und Stelle wurde laut Polizei starker Dieselgeruch wahrgenommen, das Feuer war vom Bereich des Altspeiseöl-Tanks ausgegangen.

Ein Brandmittelspürhund setzte dort auch zwei Anzeigen ab. Ausgegangen wurde in der Folge davon, dass die Flammen unter Verwendung von Brandbeschleunigern gelegt worden waren.

Mehrere Sachbeschädigungen

Weitere Erhebungen ergaben, dass es im November und Dezember 2024 mehrere Sachbeschädigungen im Zusammenhang mit dem Lokal gegeben hatte. So waren Reifen von Firmenfahrzeugen aufgestochen und Stinkbomben durch die Fensterscheibe der Imbissstube geworfen worden.

Als Beschuldigter ausgeforscht wurde letztlich der 61-jährige Ex-Freund einer Mitarbeiterin aus Wien. Der Mann wurde am 29. Juli in der Bundeshauptstadt festgenommen.